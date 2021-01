Nuovo piano di manutenzione per due cimiteri e il crematorio verrà potenziato

Novità importanti per i cimiteri di Cinisello Balsamo. La giunta ha approvato i progetti di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa relativi ai cimiteri comunali di Cinisello, in via dei Crisantemi 2, e di Balsamo, in via Piemonte.

Entrambi necessitano interventi nelle strutture che ospitano i colombari. Da tempo sia la parte a porticato che la zona interrata presentano infiltrazioni d'acqua piovana che sono causa di distaccamento di intonaci. Tali interventi si traducono in una spesa prevista che ammonta a 250mila euro.

Tra le novità più importanti anche un intervento di ampliamento e potenziamento del forno crematorio all'interno del cimitero di piazza dei Cipressi, dotato attualmente di due linee di cremazione. Dal punto di vista strutturale l’edificio è in condizioni soddisfacenti e in grado di garantire un servizio di qualità.

La costante crescita della domanda di cremazioni, emersa, specialmente in questo anno anche in relazione all’emergenza sanitaria, e alcuni limiti tecnologici e gestionali, tuttavia, non sempre consentono alla struttura di operare al massimo delle sue potenzialità.

In Lombardia si è calcolato che la richiesta di cremazioni aumenterà fino a un +60% nel 2024, che si traduce in 62mila cremazioni l'anno.

Gli attuali impianti attivi possono arrivare a un massimo di circa 44mila cremazioni l’anno, per cui si è stimato che servirebbero tra 9 e 15 nuove linee, da conseguire sia con nuovi impianti sia con il potenziamento degli esistenti.

Rispondendo quindi all’avviso di Regione Lombardia e considerando le criticità dell'impianto cittadino, il Comune ha previsto un progetto per la sostituzione e il raddoppio delle linee attuali, che passerebbero da 2 a 4, così da avere un impianto adeguato al numero di richieste attuali.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore ai servizi cimiteriali Bernardo Aiello spiegano: «I cimiteri cittadini e i servizi connessi è importante che siano sempre al massimo dell’efficienza. Sono il luogo del saluto ai nostri cari e del loro ricordo. Per questo non devono essere trascurati né tantomeno dimenticati».

I due proseguono: «Il piano che abbiamo previsto va in questa direzione. I cimiteri della città devono essere all’altezza delle esigenze e richieste dei cittadini. Abbiamo quindi deciso di rispondere prontamente alle nuove necessità delle strutture presenti, avviando lavori straordinari di manutenzione là dove necessario e prevedendo un potenziamento del crematorio, in linea con l’aumento della sua attività».

Nelle scorse settimane, gli uffici amministrativi cimiteriali si sono riorganizzati per continuare a garantire i servizi in totale sicurezza, modificando le modalità di accesso a vantaggio dei cittadini e delle agenzie di pompe funebri. Visti gli esiti positivi della sperimentazione si procederà, anche dopo il 31 gennaio 2021, con l’accesso ai servizi su appuntamento, per una gestione più efficiente e funzionale senza code, attese e assembramenti.

In vista anche altre opportunità, tra cui la possibilità di scegliere i manufatti tombali direttamente online grazie alla consultazione di una mappa virtuale dei cimiteri cittadini, quindi anche senza consultare gli elenchi cartacei presso gli uffici.