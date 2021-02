Il sindaco durante l'inaugurazione del nuovo manto in una delle 4 scuole cittadine interessate dai lavori

Oltre 1300mq di nuova pavimentazione per le palestre di quattro scuole di Cinisello

Le palestre della scuola primaria Bauer, primaria Garibaldi, secondaria di primo grado Morandi e secondaria di primo grado Anna Frank hanno una nuova pavimentazione per gli ambienti sportivi. Sono infatti terminati i lavori per la posa del nuovo manto in PVC