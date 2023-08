Area cinema in Villa Ghirlanda quasi agibile, riaprirà lunedì 28 agosto

Con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni e grazie al lavoro incessante di tutti, lunedì 28 agosto tornerà fruibile l’area cinema (con la ripresa della programmazione dei film all’aperto) del parco di Villa Ghirlanda Silva che sta richiedendo ulteriori abbattimenti prima di poter essere restituita in sicurezza ai cittadini.

Man mano che procedono i lavori di ripristino arrivano anche i primi numeri da Nord Milano Ambiente che si sta occupando della raccolta dei materiali di risulta.

Oltre 1800 ore di lavoro per gli addetti, 2500 di macchine impegnate e 65 container da 30 metri cubi riempiti dalla fine di luglio con l’emergenza maltempo che in città ha causato il deposito di verde e detriti in piazze, strade, aree verdi, etc…

Il direttore tecnico di Nord Milano Ambiente Pietro Arenella commenta: «In questo frangente apprezziamo la disponibilità e lo zelo profuso dal personale impiegato nel servizio di emergenza e mi sento di rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i cittadini che con grande spirito di collaborazione hanno saputo interpretare ed apprezzare il lavoro svolto».

Inoltre, la società partecipata, dal 21 luglio al 10 agosto, ha raccolto, trasportato e stoccato per il successivo riciclo qualcosa come 240 tonnellate di legno, con un volume di materiali movimentati eterogenei pari a 1700 metri cubi.

L'assessore all’ambiente e al verde Riccardo Malavolta spiega: «La collaborazione e la sinergia tra le forze messe in campo per il ripristino di tutti gli spazi della città danneggiati dal maltempo di luglio continua e dà risultati giorno dopo giorno».

Un impegno costante che è ancora in corso fino al completamento delle operazioni di riordino e messa in sicurezza di tutte le aree della città, a cominciare da quelle più sensibili, e che sta concentrando le risorse presenti al lavoro, in un periodo di solito di ferie, su tali attività straordinarie.

Il tutto in sinergia con gli agenti della polizia locale, i tecnici comunali del settore lavori pubblici e ambiente, i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco.

Con l’esaurirsi delle operazioni di raccolta di detriti e legname l’azienda conta di tornare a pieno regime sulle azioni di spazzamento meccanico.

L'assessore aggiunge: «I danni sono ingenti e un grazie speciale va all’impegno di coloro che stanno lavorando per rendere di nuovo la nostra città pienamente fruibile. Ne sono una testimonianza i numeri di Nord Milano Ambiente concentrata ora sulla raccolta e smaltimento dei materiali raccolti».