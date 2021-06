Dal 26 giugno all’8 agosto riapre la piscina Paganelli per il nuovo libero

La Piscina Paganelli riapre al pubblico dopo la chiusura per pandemia. L’impianto in questi mesi di restrizioni era rimasto aperto solo per il nuoto agonistico, ma da sabato 26 giugno fino all’8 agosto la piscina sarà disponibile per il nuoto libero e per i ragazzi dei centri estivi Asa, la società che ha in gestione l’impianto, e di altri centri estivi che ne faranno richiesta.

La sostenibilità economica per mantenere l’impianto aperto è stata possibile solo grazie alla collaborazione tra ASA e amministrazione comunale che ha contribuito a coprire la metà delle spese di gestione.

Altra importante novità sarà l’avvio della stagione sportiva che quest’anno comincerà a settembre anziché ad ottobre. Tutte le attività riprenderanno quindi il 4 settembre 2021. Con un mese di anticipo rispetto agli altri anni sportivi partiranno i corsi e tutte le attività agonistiche.

I lavori di manutenzione dell’impianto, con lo svuotamento, pulizia e riempimento della vasca, che solitamente si svolgevano a settembre verranno anticipate nel mese di agosto per consentire così agli utenti di ripartire in tutta sicurezza un mese prima, guadagnando tempo.

In particolare l’impianto sarà aperto per gli utenti che desiderano tornare a fare attività di nuoto libero dal 26 luglio al 2 agosto nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21, martedì e giovedì dalle 12 alle 14, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Dal 2 all’8 agosto l’apertura verrà anticipata di un’ora il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e sarà quindi dalle 18 fino alle 21. Durante il resto del giorno la piscina è disponibile per i bambini e ragazzi dei Centri estivi.

Lia Strani, presidente di Asa, spiega: «Dopo mesi durissimi, siamo pronti a ripartire e lo facciamo con il nuoto libero d’estate per offrire un’opportunità di svago e attività sportiva alla città. Poi occuperemo le settimane centrali di agosto per fare la manutenzione dell’impianto così da anticipare di un mese l’attività natatorie della nuova stagione sportiva».

Poi aggiunge: «Abbiamo preferito sacrificare le settimane centrali di agosto per andare incontro alle centinaia di corsisti che non vedono l’ora di riprendere con le attività. Senza il sostegno economico e la collaborazione con l’amministrazione comunale la polisportiva ASA non sarebbe stata in grado di riaprire l’impianto alla città. Uniti per ripartire».

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Desideriamo offrire ai cittadini l’opportunità di vivere la città d’estate a tutto tondo. Quindi non solo eventi, spettacoli e incontri culturali, ma anche attività sportive. Dopo la fatica di questi mesi, ci sembra importante porre attenzione al tempo libero e allo sport».

Infine termina: «L'amministrazione ha così deciso di andare incontro alle necessità di Asa con un contributo che possa sostenere in parte le spese di gestione estiva. Presto ci siederemo al tavolo con entrambe le società del nuoto, Asa e Gsl per programmare la ripartenza delle attività della prossima stagioni sportiva».