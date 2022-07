Il sindaco Ghilardi ribadisce la sua volontà di ricandidarsi a Cinisello

Il sindaco Giacomo Ghilardi replica al giornale cittadino "La Città" che in un articolo ha ventilato l'intenzione del primo cittadino di non ricandidarsi alle prossime elezioni comunali e di spiccare il volo verso Roma.

La smentita di Ghilardi è netta: «Ci troviamo di fronte all’ennesimo articolo del giornale dell’opposizione cittadina “La Città” che ancora una volta butta sul tavolo senza alcun senso un mio ipotetico trampolino di lancio verso Roma».

Il sindaco prosegue: «Il fatto che continuino a riproporre, in salse diverse, articoli fantasiosi e assolutamente non veritieri è la dimostrazione di una vera e propria ossessione e speranza, da parte loro, che il sottoscritto non si ricandidi. Fanno tenerezza».

Ghilardi rincara la dose: «Anzi, farebbero anche un po' sorridere se non fosse per il fatto che giocano a prendere in giro i nostri concittadini. In assenza di argomenti, è chiaro e lampante che l’unico strumento che hanno in mano è quello di screditare le persone e puntare a destabilizzare un ambiente sano con fake news, facilmente confutabili nei fatti».

L'uomo del Carroccio continua: «Che si illudano pure. È proprio con i fatti che continueremo il percorso intrapreso 4 anni fa, con un centrodestra compatto, ora come allora. Per risolvere il degrado che ci hanno lasciato in eredità, non bastano 5 anni, forse neanche 10».

Infine termina: «Qualcuno non ha mai smesso di pensare alle elezioni perse. Noi, al contrario, siamo concentrati sul lavoro, non sui giochi di potere ed anche questo è “cambiamento”, cambiamento in meglio. Io per Cinisello Balsamo ci sono sempre stato e ci sarò. Lasciamo loro giocare; a noi il compito di amministrare con serietà».