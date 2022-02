/ Via Massimo Gorki

Sottopasso di via Gorki, lavori rimandati a data da destinarsi

La Società Autostrade per l’Italia ha comunicato che i lavori al sottopasso di via Gorki, legati al potenziamento della quarta corsia dinamica e previsti per le prossime settimane, sono al momento sospesi e rimandati a data da destinarsi