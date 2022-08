Otto auto e una roulotte abbandonate rimosse dalla polizia locale

Continua il lavoro della polizia locale di Cinisello Balsamo per quanto riguarda il presidio del territorio e in particolar modo nella rimozione dei veicoli abbandonati.

Il monitoraggio dei veicoli abbandonati in città ha portato in questi giorni di fine agosto alla rimozione di ben otto autovetture poiché in evidente stato di abbandono.

Oltre alle automobili è stata rimossa anche una roulotte in una via della zona industriale che, come spiega il sindaco Giacomo Ghilardi, «stiamo costantemente sorvegliando, per evitare insediamenti da parte dei nomadi».

Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti su altri automezzi che paiono essere sempre in stato in abbandono.

Il primo cittadino ci tiene a ringraziare i cittadini per «la collaborazione e le segnalazioni che sono davvero molto importanti. Grazie di cuore».