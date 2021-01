Rinnovata la convenzione tra il Comune e il comitato locale della Croce Rossa Italiana

Dopo l'accordo di collaborazione con la Protezione Civile, sezione di Cinisello Balsamo, il Comune ha rinnovato anche la convenzione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana.

L'accordo consente a Croce Rossa di continuare, in questo periodo di pandemia, la collaborazione con il servizio sociale del Comune per il trasporto di persone affette da Covid o familiari in quarantena in caso di visite, terapie o similari presso strutture sanitarie del territorio e, più in generale, di avere un ruolo di supporto aggiuntivo al compito specifico degli organi comunali di Protezione Civile per assicurare un’azione efficiente e il più capillare possibile di primo intervento sul territorio in caso di emergenza.

Presso la sede di Via Giolitti 5, il comitato di Cinisello Balsamo della Croce Rossa ha una sala operativa completa di dotazione informatica e radiotrasmissioni ed è sempre disponibile per le emergenze intervenendo con il proprio personale, le unità cinofile e le eventuali strutture necessarie per offrire conforto e assistenza materiale ai cittadini.

L'accordo di collaborazione prevede un contributo da parte dell'amministrazione comunale di 10.000 euro.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «La convenzione con la Croce Rossa, così come quella con la Protezione Civile, è preziosa».

Il primo cittadino prosegue: «Ce ne siamo resi conto soprattutto ora, in tempo di pandemia, in cui le richieste dai cittadini sono numerose e garantire assistenza è ancor più difficile tra il rischio di contagio e la pressione su medici di base e ospedali».

Poi termina: «La disponibilità dei volontari è un valore che vogliamo sottolineare anche con questo rinnovo di collaborazione che si rivolge a tutti i cittadini».