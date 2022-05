/ Via XXV Aprile

"Pasticceria Domenica” curerà ancora l’aiuola di via XXV Aprile

Sarà ancora “Pasticceria Domenica”, noto locale di via XXV Aprile, a prendersi cura dell’angolo verde collocato tra via XXV Aprile e via Garibaldi. In questi giorni è stato rinnovato l’accordo di sponsorizzazione da parte del Comune