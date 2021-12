In arrivo nuove attrezzature ludiche nei parchi gioco cittadini

Quattro le aree verdi di Cinisello Balsamo che a breve saranno interessate da lavori di riqualificazione delle aree gioco.

Nel giardino di via Terenghi, nel parco della Costituzione, nel parco della Pace e nel parco Canada entro la fine di dicembre verranno rimossi e smaltiti i giochi esistenti che, a causa dell’usura, non possono essere recuperati.

Poi nei mesi successivi si provvederà alla fornitura e posa delle nuove strutture ludiche.

Per i primi tre parchi la fornitura consiste in una struttura polifunzionale con ponte, scivolo, tunnel e svariati giochi posizionati sui pannelli laterali. E' una struttura coloratissima prodotta in Italia e che soddisfa tutti gli standard di sicurezza.

Per il parco Canada è invece prevista la sostituzione dello scivolo esistente con un nuovo scivolo in polipropilene.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «La riqualificazione delle aree gioco rientra in un piano più ampio di riorganizzazione delle aree ludiche cittadine destinate al tempo libero delle famiglie cinisellesi».

Poi termina: «Si tratta di una serie di interventi importanti perché sono il segno della nostra attenzione, come amministrazione, alla qualità della vita e alla sicurezza dei cittadini, soprattutto di quelli più piccoli».