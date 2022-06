Il Pertini fa un passo verso il risparmio energetico

La giunta comunale di Cinisello Balsamo ha approvato un progetto di riqualificazione dell’impianto di climatizzazione del Pertini che porterà vantaggi in termini ambientali ed economici.

Il centro culturale è dotato di un sistema di regolazione della temperatura dell’aria basato su un impianto che estrae acqua di falda e che, attraverso scambiatori di calore, immette nell'ambiente aria calda o fredda in relazione alla stagione.

Un sistema innovativo che tuttavia rende impossibile scaricare direttamente in falda le acque reflue poiché il Pertini si trova all’interno della fascia di rispetto di diversi pozzi di acqua potabile.

La conseguenza è un costo annuale elevato per la bolletta dell’acqua, poiché al Comune vengono addebitati anche i costi di fognatura e depurazione delle migliaia di ettolitri di acqua captata dal sottosuolo, con bollette di circa 200mila euro all'anno.

Il progetto prevede la costruzione di una rete di convogliamento e di un pozzo per l’allontanamento e lo scarico delle acque non potabili utilizzate come vettore termico per l’impianto, risolvendo così il problema della depurazione e dei relativi costi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore all'urbanistica e patrimonio Enrico Zonca spiegano: «Grazie all'incessante attività di collaborazione con CAP Holding, finalmente siamo riusciti a individuare una soluzione che attendevamo da molto tempo che ci consentirà un notevole risparmio, riducendo il costo delle utenze, oltre a evitare squilibri ambientali relativi all'acqua consumata. Per noi è un grande risultato».

L'intervento a carico dell’amministrazione comunale, di circa 98mila euro, sarà realizzato da CAP Holding. L'opera sarà completata entro fine anno.