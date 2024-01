Approvati i lavori di riqualificazione dell’immobile Aler di via Friuli 3

Un altro importante tassello si aggiunge alla composizione di Entangled, il progetto di sostenibilità urbana che riguarda il quartiere Crocetta, per il quale il Comune di Cinisello Balsamo ha ottenuto un finanziamento pari a 15 milioni di euro.

È di questi giorni l’approvazione da parte della giunta comunale del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’immobile SAP di via Friuli 3 e dello schema di convenzione con Aler Milano, proprietaria dell’immobile.

Il caseggiato, acquistato per 9,2 milioni di euro dalla Regione Lombardia e messo a disposizione di Aler Milano, è infatti una delle azioni previste dal progetto Entangled che si svolgerà in partenariato con Aler Milano.

L’edificio sarà interessato da interventi di manutenzione e di efficientamento energetico degli impianti per un importo complessivo di 2 milioni di euro, di cui 1,5 milioni a carico del progetto Entangled, mentre la parte restante è a carico di Aler Milano.

In particolare, i lavori riguarderanno l’isolamento del piano interrato, del sottotetto e delle pareti di separazione con i vani scali; il rifacimento dei tubi della rete di distribuzione dell’impianto di riscaldamento; la riqualificazione della centrale termica e l’installazione di un impianto fotovoltaico.

I lavori avranno una durata presumibile di circa 6 mesi dall'avvio. La convenzione definisce nel dettaglio che spetta ad Aler l’affidamento delle attività di progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, la realizzazione dei lavori e il collaudo.

Il sindaco Giacomo Ghilardi analizza: «Stiamo procedendo con le azioni che permetteranno presto di entrare nel vivo del progetto Entangled. Grazie ad un lavoro di sinergia, in partenariato con Aler, verrà finalmente riqualificato l’immobile SAP di via Friuli, un’opera particolarmente significativa, viste le condizioni precarie in cui da tempo versa».

Poi prosegue: «Una opportunità per gli inquilini, ma anche per i residenti del quartiere poiché non si tratterà solo di opere di natura edilizia. Entangled prevede infatti azioni sociali da realizzare con la partecipazione dei cittadini e della associazioni presenti finalizzate al miglioramento della vivibilità del caseggiato e del quartiere offrendo più verde e più servizi».

Il presidente Matteo Mognaschi commenta: «Grazie alle attività di collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo è stato possibile giungere alla sottoscrizione di una importante convenzione, che permetterà di avviare la riqualificazione dell’edificio di via Friuli 6, mediante la disponibilità da parte dell’amministrazione di fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, nell’ambito del progetto Entangled».

Aler Milano ha già avviato i primi interventi con fondi propri sulla centrale termica e a breve, grazie alla formalizzazione dell’accordo, saranno attuati anche gli altri lavori previsti che termineranno entro la fine dell’anno.

Le opere di riqualificazione porteranno a un miglioramento della classe energetica con conseguente abbattimento dei consumi per gli inquilini e quindi dei costi a loro favore.