Restyling Parco della Pace tra basket, bici, luci intelligenti e nuova area cani

Approvato in questi giorni il piano volto a riqualificare e valorizzare il Parco della Pace sotto molti aspetti, dal tempo libero alla sicurezza, al risparmio energetico.

Gli interventi andranno a riorganizzare gli spazi in un’ottica di maggiore fruibilità di uno dei più ampi parchi cittadini, compreso tra le vie Monte Gran Sasso, Monte Santo, Guardi e Spreafico, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le sue potenzialità.

Svago e attività all’aria aperta sono assicurate per le diverse fasce di età ed esigenze: per i bambini sono arrivate nei mesi scorsi nuove attrezzature per l’area giochi, che sarà interessata da una risistemazione, completa di pavimentazione antitrauma; per ragazzi e adolescenti sarà creato un nuovo campo di pallacanestro per promuovere la socializzazione e la pratica di sport di squadra.

Anche chi sfrutta il parco per passeggiare con il proprio cane vedrà un ampliamento dell’area cani dotata di fontanella e collocata in una zona più centrale del parco, per poter lasciare gli amici a quattro zampe liberi di correre in un contesto protetto.

Oltre a un adeguamento dell’arredo urbano, con la posa di panchine, aree di sosta e rastrelliere per le biciclette, è prevista l’installazione di un impianto di illuminazione adattiva, con sensori per la rilevazione di presenze, in modo da garantire una frequentazione dell’area in sicurezza nelle ore buie, limitando al contempo sprechi energetici e spese pubbliche.

Il progetto, dal costo complessivo di 250.000 euro, si inserisce in un sistema più ampio di azioni mirate per far emergere il potenziale dell’area, come la realizzazione da metà novembre del nuovo tratto di pista ciclabile in via Monte Santo, compresa tra le due rotatorie in corrispondenza di via Monte Ortigara e via Guardi.

Ai lati delle due carreggiate di via Monte Santo due piste ciclabili monodirezionali protette da cordoli, unitamente al rifacimento dell’asfalto e a piccoli accorgimenti sulla viabilità, permetteranno un collegamento diretto e sicuro al Parco della Pace e alla scuola Parco dei Fiori.

Il sindaco Giacomo Ghilardi analizza: «La visione d’insieme dell’area ci ha portato a individuare i diversi punti che necessitano di interventi migliorativi per aumentarne la fruibilità».

Il primo cittadino prosegue: «Oltre a implementare le occasioni per agevolare la vita aggregativa del quartiere in uno spazio pubblico, il potenziamento della rete ciclabile ne accresce l’accessibilità con particolare attenzione alla sicurezza considerando il numero di bambini e famiglie che frequentano la scuola».