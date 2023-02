Il centrodestra trionfa alle Regionali in città, il "meloniano" Berlino non eletto

Il centrodestra esulta a Cinisello Balsamo dopo i risultati del voto alle elezioni regionali lombarde ed esprime una grande soddisfazione per la coalizione.

Così il comunicato congiunto delle forze di maggioranza cinisellesi che riportiamo nella sua versione integrale:

«Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto dalla coalizione di centrodestra alle elezioni regionali. Nel Comune di Cinisello Balsamo il raggruppamento formato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Lombardia Ideale e Noi Moderati ha totalizzato il 48,25% dei consensi avvicinandosi sempre di più alla maggioranza assoluta dei consensi».

«Una costante e “robusta” crescita rispetto al risultato ottenuto dalla coalizione alle elezioni nazionali che si è attestato al 42,56% (Camera) e al 42,69% (Senato)».

«Un dato che rispecchia il buon operato del centrodestra e della stessa amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, delle persone che compongono la maggioranza sotto ogni profilo e ruolo, delle azioni realizzate e della strategia di sviluppo messa in campo durante questo mandato in cui la coalizione ha amministrato la nostra città».

«Nel complimentarci con i neo consiglieri regionali e col riconfermato presidente Attilio Fontana, guardiamo fiduciosi al nostro prossimo appuntamento».

Unica nota stonata nel centrodestra cinisellese è la non elezione del vice sindaco Giuseppe Berlino, in lista per entrare in Regione Lombardia con Fratelli d'Italia. Così Berlino: «Purtroppo non è andata, circa 2000 voti di preferenza totali, ma non sono bastati. Peccato, per la prima volta, dopo tante elezioni vinte, non posso gioire, ma è stato giusto provarci e non ho alcun rimpianto per averlo fatto».

Poi aggiunge: «Di questa breve, ma intensa campagna elettorale, mi restano tantissime belle cose che mi porterò nel cuore. Per primo sicuramente la fiducia dei molti cinisellesi che, con ben 1200 voti di preferenza, hanno voluto testimoniarmi che in questi anni hanno conosciuto ed apprezzato la mia persona e il mio impegno politico in città».

Berlino prosegue: «A seguire, e non da meno, la vicinanza sincera di tanti amici fedeli che mi hanno accompagnato e sostenuto fino alla fine, sacrificando il loro tempo libero e le loro famiglie per seguirmi in questa ambiziosa ed impegnativa avventura. E infine, la stima delle tante e nuove persone conosciute in questa occasione, che mi hanno sostenuto senza riserve o pretese».

Poi guarda alla prossima sfida: «Ringrazio davvero tutti per aver creduto e tifato per me e mi spiace non aver potuto gioire insieme. Ne traggo le debite conclusioni, e mi prendo giusto qualche ora di pausa, necessarie a riprendermi dalla delusione e ricaricarmi, poiché una nuova sfida mi aspetta ed è già dietro l'angolo. La sfida che dovrà confermare l'amico sindaco Giacomo Ghilardi alla guida della città di Cinisello Balsamo».

La promessa finale: «Come gli avevo promesso un mese fa, comunque fossero andate per me queste elezioni regionali, mi sarei messo da subito a sua completa disposizione per sostenerlo e confermarlo nel ruolo che ricopre. Per cui, avanti tutta senza indugi, io ci sono e Fratelli d'Italia a Cinisello Balsamo pure. Grazie a tutti».