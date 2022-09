Fratelli d'Italia secondo partito col 23%, Sisler diventa senatore

Il partito vincitore delle elezioni politiche, ovvero Fratelli d'Italia, registra un ottimo risultato anche a livello locale. A Cinisello Balsamo il 23,09% dei votanti ha scelta il partito di Giorgia Meloni e questo è un chiaro segnale che per le future elezioni comunali lo scontro con PD (eletto primo partito) sarà tutto da giocare.

Dal circolo di Fratelli d'Italia si gioisce: «Questo è lo straordinario risultato che abbiamo ottenuto a Cinisello Balsamo alle elezioni politiche di domenica 25 settembre. Una crescita impressionante che ci fa felici e orgogliosi, ma che ci rende consapevoli di una responsabilità nuova e importante dalla quale non ci sottrarremo».

Poi prosegue: «Lavoreremo con impegno per giustificare e concretizzare un così vasto consenso. Lo dobbiamo ai 7.097 elettori cinisellesi che hanno riposto la loro fiducia in noi e a cui va il nostro incondizionato ringraziamento».

Gioia anche per Sandro Sisler, anche lui tra le fila di Fratelli d'Italia, eletto senatore della Repubblica Italiana.

Così commenta questo suo ingresso in parlamento: «Ho lasciato passare qualche ora prima di commentare, nella speranza che il passare del tempo facesse diminuire l’emozione, ma non è stato così».

Sisler prosegue: «All’emozione si sono però aggiunti l’orgoglio e la consapevolezza della responsabilità che ricoprire tale carica deve comportare.

Infine termina: «D’altro canto, per chi, come me, ha iniziato a fare politica, a destra, da giovanissimo ed è sempre stato orgoglioso del tricolore, militando da sempre in un partito che non lo nascondeva dietro altre bandiere, l’onore e l’orgoglio di poter ricoprire tale carica non possono che essere intensi e profondi».