Compare la scritta "Ghilardi infame" sul muro della struttura comunale Alberti

Nei giorni scorsi è comparsa la scritta con vernice nera "Ghilardi infame" sulla struttura comunale Alberti del rione Sant'Eusebio.

Il tempismo è alquanto sospetto visto che pochi giorni prima il primo cittadino Giacomo Ghilardi era stato intervistato dall'inviato Vittorio Brumotti proprio nei palazzoni di Sant'Eusebio in un servizio della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia".

Una minaccia chiara e netta nei confronti del sindaco che aveva dichiarato di volere «lavorare per ripulire e ripristinare legalità in un luogo della città che da oltre 40 anni è piazza di spaccio indisturbata».

Il sindaco Ghilardi spiega: «La scritta offensiva di Sant'Eusebio purtroppo, non è la prima volta che accade. Questo episodio segue la lapide rinvenuta nel 2021 nel parco del Grugnotorto e le minacce social l’anno prima».

Ghilardi analizza: «Forse è solo un caso, ma tutto ciò avviene pochi giorni dopo la messa in onda del servizio di "Striscia la Notizia" dove ho voluto essere presente insieme a Brumotti, al Palazzone, proprio per testimoniare il nostro lavoro sul campo».

Il primo cittadino prosegue: «Forse è solo un caso, ma sembra accadere quando si alzano i toni dello scontro ai limiti dell'insulto, come quelli di alcune (fortunatamente pochissime e sparute) comunicazioni che si leggono in questi giorni in alcuni gruppi (su Facebook, ndr)».

Poi aggiunge: «Ringrazio i cittadini che mi sono sempre accanto, che mi sostengono con i loro attestati di vicinanza e stima per il lavoro che si sta portando avanti per continuare a perseguire la legalità».

Inine termina: «Ciò detto, con buona pace di tutti e indipendentemente da tutto, la linea della lotta alla droga, alle occupazioni abusive e all’illegalità è tracciata. E non indietreggiamo, per il bene di tutti i cittadini onesti che si meritano sicurezza e vivibilità».