Il "Coordinamento Crocetta" esulta, la scuola Anna Frank non sarà abbattuta

Il "Coordinamento Crocetta" accoglie con favore la notizia che l'edificio in cui ha sede la scuola Anna Frank non sarà abbattuto e che, dopo la raccolta firme, il progetto "Entangled" sarà rivisto.

Questo il comunicato del coordinamento: «Si tratta di una vittoria per la Crocetta e per tutti i 1300 cittadini che hanno firmato per mantenere i servizi nel quartiere: la scuola (l'unica a metodo Montessori a ciclo completo in Italia) e il consultorio, che hanno entrambi sede nell'edificio di via Friuli 18».

«Tuttavia, il "Coordinamento Crocetta" legge con apprensione le linee guida per il nuovo Pgt, approvate qualche giorno fa dalla neo insediata giunta comunale».

«In questo documento il progetto "Entangled" è sintetizzato elencando ancora una volta le vecchie azioni previste dal progetto in Crocetta: ovvero l'abbattimento della scuola Anna Frank e l'eliminazione dal quartiere dei servizi pubblici quali il consultorio e il centro di aggregazione giovanile».

«Pur trattandosi, come precisato nell'atto, di un documento di primo approccio, non previsto dalle normative lombarde, e finalizzato a definire le successive fasi di redazione della variante al Pgt, la mancanza di aggiornamento delle azioni del progetto "Entangled" evidenziano come la giunta non abbia ancora chiaro quale sia il piano da seguire per il quartiere».

«Per questo motivo, il "Coordinamento Crocetta" chiede che sia valutata con la giusta attenzione la proposta di modifica del progetto "Entangled" protocollata dal preside dell'istituto Anna Frank che prevede il mantenimento e l'ampliamento della scuola a metodo Montessori nel quartiere Crocetta e la conservazione dell'edificio della scuola Anna Frank, sia come sede dell'istituto sia come polo per i servizi alla cittadinanza».

«Il "Coordinamento Crocetta" chiede, inoltre, che siano date garanzie sul destino del consultorio, che i cittadini desiderano resti in via Friuli mantenendo intatti i servizi oggi erogati e ampliandoli».

«Come promesso più volte dal sindaco negli ultimi mesi, il "Coordinamento Crocetta" chiede che in questa fase vengano sentite le parti coinvolte e resa partecipe la cittadinanza, per definire al meglio il progetto prima della sua approvazione definitiva».