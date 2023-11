A Villa Campari la 2ª edizione di "Visioni Urbane" di UniAbita

Comunità, rigenerazione, innovazione. Sono le parole chiave della nuova edizione di "Visioni Urbane", l’evento di UniAbita che racconta il contributo della cooperativa di abitanti più grande d’Italia nella rigenerazione urbana del Nord Milano.

La seconda edizione, che prenderà forma giovedì 23 novembre in Villa Campari a Sesto San Giovanni alle 17, presenta gli interventi e i progetti che mirano a trasformare il contesto urbano in chiave sostenibile.

La presenza di relatori qualificati, tra cui professionisti ed esperti del settore, offrirà una visione ampia e articolata sulle iniziative in corso e su quelle future.

La direttrice di UniAbita Mirca Carletti spiega: «"Visioni Urbane" rappresenta uno spazio per guardare al futuro non solo di UniAbita, ma anche della comunità in cui operiamo, in particolare nel Nord Milano».

Poi aggiunge: «Avere una visione di medio-lungo periodo sul proprio agire è più che mai importante, perché consente di mantenere sempre la rotta nonostante gli imprevisti e le deviazioni che spesso si possono incontrare. Ed è quello che stiamo facendo con il nostro contributo alla graduale rigenerazione urbana di questo territorio».

I progetti firmati UniAbita delle residenze Lumière, Quadrifoglio e Boccaccio, i primi due in consegna, il terzo in corso, arricchiscono e migliorano contesti urbani attraverso il recupero di spazi. Sulla stessa lunghezza d’onda sono i progetti di rigenerazione di cascina Gatti e dell’ex cinema Elena che rappresentano il futuro.

La direttrice continua: «Tutti gli interventi che sviluppiamo mirano a rispettare il contesto urbano pre-esistente e l’ambiente, con un'attenzione particolare alla vivibilità dei luoghi».

Carletti specifica: «Non è un caso infatti che si parli di rigenerazione: l’idea è che ogni intervento riqualifichi l’esistente, facendo da cerniera tra passato, presente e futuro; che non distrugga, ma ripristini un luogo di cui la comunità può nuovamente riappropriarsi e che può nuovamente vivere».

Un approccio innovativo, frutto del lavoro di un team di professionisti consolidato e di un investimento nella ricerca di soluzioni per l’abitare alternative e sostenibili, che vale non solo per i nuovi interventi, ma anche per quelli che riguardano il ricco patrimonio della proprietà indivisa della cooperativa.

Come quelli che hanno coinvolto alcuni caseggiati di Cinisello Balsamo e che saranno portati come esempio della riqualificazione avvenuta tramite il Superbonus 110% ma non solo.

Carletti analizza: «Oltre al doppio salto di classe energetica, che significa attenzione all'ambiente e ai consumi, abbiamo aggiunto quella che è l'attenzione ai luoghi. Un'architettura calata all'interno delle nostre comunità, che è un valore aggiunto, ha un costo sia per la ricerca e sviluppo, sia per la sua realizzazione, aspetto quest’ultimo che non è stato totalmente coperto dal 110».

Infine conclude: «Quello fatto per la ricerca è un vero e proprio investimento da parte della cooperativa declinato sempre con dei progetti pilota, perché crediamo che la progettazione sostenibile sia un obbligo morale e l’unico modo eticamente accettabile di agire su scala urbana, cittadina e di singolo edificio».

"Visioni Urbane" si propone quindi come uno spazio di confronto e di progettazione partecipata, che vedrà protagonisti i professionisti che hanno lavorato in prima linea, molti dei quali orbitano intorno al Politecnico di Milano, come lo studio di architettura Form_A, la società ZH, B&C Associati.

A tenere le fila dei contributi sarà invece la stessa direttrice. L'obiettivo è di coinvolgere il più possibile gli attori chiave del territorio a partire dalle amministrazioni locali, con cui è fondamentale continuare a costruire una sinergia nel processo di riqualificazione di un territorio. Così come con professionisti e imprese, che condividono la stessa visione di UniAbita.