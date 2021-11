"Al Proprio Posto" riceve la 2ª parte del finanziamento CONAI

Dopo il riconoscimento dei primi 20mila euro ottenuto ad aprile 2021 da parte di CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) come misura a sostegno delle campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, la campagna “Al Proprio Posto: Riduco, Riuso, Riciclo”, lanciata da Nord Milano Ambiente in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, ha ricevuto anche l’ultima tranche di finanziamento, per circa ulteriori 19mila, per le attività svolte e rendicontate.

Grazie al contributo di CONAI è stato possibile, in prima battuta, finanziare l’evento di lancio della campagna “Al Proprio Posto” a ottobre 2019, realizzare le nuove guide alla raccolta differenziata e introdurre diverse iniziative dedicate alle scuole, tra cui la produzione e la consegna di quaderni per gli alunni delle scuole primarie di Cinisello Balsamo.

In ultimo, il finanziamento ha permesso a Nord Milano Ambiente di realizzare il corto-film “Al Proprio Posto” che sensibilizza i bambini e i ragazzi alla raccolta differenziata e che sarà presentato in anteprima sabato 27 novembre al cine-teatro Pax, e di lavorare a un nuovo sito web, a breve online, che garantirà un rapporto sempre più diretto con l’utenza.

Nel frattempo, proseguono anche i progetti in collaborazione con gli amministratori di condominio, identificati come stakeholder primari e con cui la società ha attivato un canale di comunicazione diretta.

Uno degli obiettivi principali di Nord Milano Ambiente resta, infatti, quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, portandola al 65% entro il 2025, riducendo i costi di gestione del servizio e arrivando a offrire un servizio più efficiente e di qualità, anche grazie alla forte collaborazione con gli stakeholder locali.

Il contributo frutto dell’accordo ANCI-CONAI è quindi un importante riconoscimento della validità della campagna, che permette alla società in-house del Comune di Cinisello Balsamo di continuare il proprio percorso di sensibilizzazione su più fronti: scuole, cittadini, aziende, ma anche enti, comitati e organizzazioni.