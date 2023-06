/ Piazza Gramsci

"Cini's Got Talent", aperte le selezioni, lo show si terrà il 9 settembre

Il Comune di Cinisello Balsamo annuncia che sono aperte le selezioni per "Cini's Got Talent", il grande show che andrà in scena sabato 9 settembre 2023 in piazza Gramsci. Ecco chi si può candidare e come