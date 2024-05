Al via le candidature per la 2ª edizione del grande show "Cini's Got Talent"

Sono aperte le selezioni per la seconda edizione del "Cini's Got Talent", il grande show che andrà in scena giovedì 4 luglio presso l'arena cinema della meravigliosa cornice di Villa Ghirlanda Silva che ha iniziato a celebrare i festeggiamenti per il 50° anno di apertura al pubblico pochi giorni fa.

Sei un/a cantante, musicista, comico/a, attore, attrice, performer? Solista, in gruppo o con la tua crew. Prepara un video della durata massima di 4 minuti dove ti presenti e mostri la tua performance.

Possono partecipare i residenti in Italia senza alcuna limitazione d'età. La chiusura delle iscrizioni, che ricordiamo essere completamente gratuite, sarà il 10 giugno alle ore 12.

Solo gli artisti selezionati saranno contattati dalla direzione artistica e invitati a partecipare al casting in presenza giovedì 20 giugno dalle ore 20 presso lo Zoo Club di Cinisello Balsamo dove verranno decretati i finalisti.

Per candidarsi bisogna inviare il video via mail a casting@cinisgottalent.it utilizzando wetransfer.com o via telegram al numero 3341434211.

Anche per la seconda edizione media partner dell'evento è l'emittente radiofonica nazionale Radio Lattemiele.

Partner artistico dell'evento è la Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra.

Tante conferme e splendide novità rispetto alla prima edizione che già aveva ottenuto un grande successo.

La conferma della giuria tecnica composta da professionisti del settore e di quella popolare, e, novità assoluta, diversi premi assegnati per categorie dai meravigliosi partner esclusivi del "Cini's Got Talent" che saranno presentati nelle prossime settimane con post dedicati sui profili ufficiali del "Cini's Got Talent" e di Pro Loco.

"Cini's Got Talent" è un evento esclusivo ideato e organizzato da Pro Loco Cinisello Balsamo in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo.