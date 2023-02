I semafori diventano “intelligenti” e il verde per i pedoni a chiamata

“A chiamata” o dotati di radar, i semafori di Cinisello Balsamo hanno una marcia in più; l’amministrazione comunale prosegue nell'attività di razionalizzazione delle intersezioni regolamentate da impianti semaforici anche con l'attivazione di un apparato tecnologicamente moderno, mai utilizzato in città fino ad oggi, azionato e gestito da radar percettori del traffico.

Un’innovazione che ha l’obiettivo di rendere più fluido il traffico automobilistico, là dove è intenso e continuo, consentendo in maniera intelligente l’attraversamento di tram e pedoni solo quando necessario.

Il semaforo automobilistico rimane verde quindi e passa al rosso solo se i sensori rilevano la presenza di traffico in fase di attraversamento.

Tale ammodernamento è partito con il primo intervento sull'intersezione tra via Cadorna e viale Rinascita, per poi proseguire con il bivio tra viale Rinascita e via Carducci insieme a quello ciclabile di via Alberti.

Ora tocca all’incrocio tra via Monte Ortigara e via Risorgimento dove l’impianto regolamentato con tempistiche fisse è stato sostituito da quello azionato e gestito da radar percettori del traffico situati lungo l'asse via Monte Ortigara/via De Ponti.

Qui, tale tecnologia favorisce il flusso veicolare e il trasporto pubblico lungo entrambe le vie mentre, per il tram, ci saranno ulteriori sensori che si attiveranno per consentirne il passaggio solo quando in arrivo.

Infine gli attraversamenti pedonali. In questi casi, l’impianto semaforico viene modificato e migliorato diventando solo a chiamata per interrompere il flusso di traffico veicolare solo quando necessario.

Tale soluzione è stata analizzata e valutata soprattutto in ottica di sicurezza oltre che di beneficio ambientale. Favorire il regolare passaggio veicolare e del trasporto pubblico locale riduce, in alcuni casi azzera, i tempi di attesa al semaforo a motore acceso con vantaggi sull'inquinamento sia atmosferico che acustico.

La tappa successiva sarà l'intersezione De Ponti/via Giordano dove è in programma a breve anche un importante intervento manutentivo.