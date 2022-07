La polizia di stato protagonista nel sequestro di un quintale di hascisc

Il lavoro degli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo porta frutti anche fuori dal territorio comunale in cui hanno la sede in via Cilea.

Oltre un quintale di hashish, del valore sul mercato di mezzo milione di euro, è stato sequestrato grazie all’attività della squadra investigativa del commissariato di via Cilea, con la collaborazione dell’unità cinofila antidroga della questura di Milano.

A finire in manette sono stati due uomini di nazionalità marocchina, entrambi regolari di 25 e 33 anni, uno già con precedenti specifici, che facevano operazioni di carico davanti a un complesso di box di Oreno, una frazione di Vimercate, che si è scoperto essere un vero e proprio deposito all’ingrosso di 120 kg di hashish.

Dalla perquisizione dell’appartamento di uno dei malviventi, è stata ritrovata e sequestrata una pistola scacciacani senza tappo rosso e anche 6.950 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività illecita.

Il commissariato di Cinisello Balsamo sta tentando ora di ricostruire l’intera filiera, da dove è arrivata la droga, dove era diretta e con che tipo di organizzazione criminale.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta l'operato delle forze dell'ordine: «Grazie agli agenti e al vice questore Giovanni Di Stefano, dirigente del commissariato di Cinisello Balsamo, perché la loro attenzione è costante, continua e soprattutto le loro azioni sono efficaci, a tutela della legalità, anche nostro obiettivo da sempre e per sempre».