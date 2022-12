Parte il servizio h24 della polizia locale, Aiello: «Svolta storica»

Da venerdì 2 dicembre 2022 è diventato operativo il servizio h24 della polizia locale di Cinisello Balsamo.

L’intervento degli agenti e degli ufficiali andrà a coprire la fascia oraria notturna da mezzanotte alle 7 del mattino nel fine settimana e a integrare gli orari di servizio già previsti tra le 7 e le 24 per garantire ulteriore sicurezza sul territorio durante l’intero arco dell’anno, comprese le festività.

Oltre al personale impiegato nell’attività notturna, due ufficiali della polizia locale saranno reperibili per coordinare le azioni degli agenti in caso di necessità, valutando le misure adeguate per fronteggiarle.

La squadra di reperibilità potrà essere inoltre chiamata a intervenire su disposizione del sindaco (come autorità locale di protezione civile), del referente operativo comunale, del comandante e del dirigente della polizia locale.

L’intervento straordinario di un ufficiale della polizia locale è necessario anche nel caso in cui non siano disponibili ufficiali della polizia giudiziaria per la redazione di atti urgenti, tra cui denunce e querele, acquisizione di informazioni sul luogo o contestuali a un fatto, redazione di verbali e annotazioni degli atti del pubblico ministero.

Per disciplinare i turni notturni è stato aggiornato il regolamento del servizio di pronta reperibilità del personale di polizia locale.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «La sicurezza del territorio è stata tra le priorità di questa amministrazione comunale fin dall’inizio del mandato, che oggi possiamo dire di aver messo a segno».

Poi prosegue: «Si è trattato di un macro-obiettivo che in questi anni ha richiesto molto lavoro e diverse azioni preliminari per arrivare gradualmente a creare le condizioni necessarie».

Il primo cittadino continua: «Uno step dopo l’altro abbiamo ampliato significativamente il personale della polizia locale e la dotazione di mezzi e strumenti; è stata consolidata la rete di collaborazione con le forze dell’ordine attive sul territorio».

Infine termina: «Abbiamo inoltre aperto un presidio permanente della polizia locale nel quartiere Crocetta e potenziato il sistema di videosorveglianza e di illuminazione pubblica della città».

Bernardo Aiello, assessore alla sicurezza e alla polizia locale, commenta: «Desidero ringraziare tutti gli attori che si sono adoperati per raggiungere questo importante e insostituibile obiettivo».

Aiello non nasconde la soddisfazione: «Siamo a una svolta storica a Cinisello Balsamo: per la prima volta si introduce una copertura notturna del servizio della polizia locale, mirata ad ampliare il presidio della città nelle fasce orarie notturne e in tutti i casi in cui è richiesta particolare attenzione».

Poi termina: «Strade, piazze e luoghi pubblici possono ora contare su interventi della pattuglia della polizia locale anche in orari che fino ad ora non erano coperti. Un personale che è in continua formazione e crescita professionale, al passo con gli aggiornamenti delle modalità operative».