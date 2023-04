“Settimana della sicurezza stradale” per sensibilizzare studenti e cittadini

Il corretto comportamento in strada rientra a pieno titolo nel percorso formativo di bambini e ragazzi, per questo la prima edizione della settimana della sicurezza stradale, dal 17 al 22 aprile, intende sensibilizzare al rispetto delle regole e alla responsabilità in strada attraverso iniziative e interventi diversificati, rivolti alle scuole e a diverse fasce di età.

L’amministrazione comunale e la polizia locale, insieme all'ufficio progetti educativi, sono da tempo impegnati nella realizzazione di percorsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per l’iniziativa si affianca la collaborazione della sezione cinisellese di AIFVS - Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada che promuove il concorso annuale “I tuoi sogni viaggiano con te, proteggili” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Una partecipazione particolarmente ampia che ha visto gli elaborati di 18 classi e la premiazione dei lavori più meritevoli con 1.000 euro complessivi.

Mercoledì 19 aprile sarà rappresentata in piazza Gramsci la simulazione di un incidente stradale e la dimostrazione della corretta procedura di soccorso, grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile. In caso di maltempo la simulazione sarà annullata.

Alle associazioni si aggiungono alcune realtà private che si sono rese disponibili a contribuire alla più ampia efficacia e diffusione delle azioni sul territorio.

In quattro diversi punti particolarmente visibili della città saranno installati alcuni mezzi, forniti dalla Cesarano Ciro srl, posizionati in modo da ricreare delle dinamiche di incidente frequenti con diversi veicoli: auto, scooter e, soprattutto negli ultimi tempi, monopattini elettrici.

Le installazioni saranno collocate in piazza Gramsci; in via XXV Aprile, angolo via Togliatti, nell’area di parcheggio messa a disposizione da Caleffi Abbigliamento; in via Cilea, angolo via Machiavelli e in via Sant’Antonio, angolo via Stalingrado.

Ogni postazione viene messa in sicurezza da transenne ricoperte da striscioni, realizzati con il contributo di Sala Assicurazioni, che riportano la campagna di sensibilizzazione, ideata dall’ufficio comunicazione del Comune, composta da slogan e dati rilevati dalla polizia locale sul territorio.

L’intento è quello di accompagnare alle scene simulate di incidenti di grande impatto una serie di frasi di sensibilizzazione che proseguono la prima campagna realizzata in occasione della "Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada" lo scorso novembre.

Per questa edizione i messaggi si soffermano in particolare sul reale pericolo che comporta una guida irresponsabile in stato di ebbrezza, la distrazione causata dai cellulari e la leggerezza con cui si conducono i monopattini elettrici, che devono essere considerati a tutti gli effetti dei veicoli.

Il recente incremento degli incidenti stradali registrato a livello nazionale, registrato in percentuale minore anche sul territorio comunale, evidenzia l’importanza di diffondere l’educazione alla sicurezza stradale tra i più giovani per poter imparare fin dai primi spostamenti le norme di comportamento e acquisire consapevolezza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole, al fine di contribuire alla tutela della sicurezza propria e degli altri e di rafforzare in ogni individuo la propria dimensione civica sulla strada.