Rione Crocetta, sgomberata famiglia abusiva in un alloggio di un palazzo Aler di via Friuli

Un importante colpo alla illegalità è stato messo a segno nel quartiere Crocetta a Cinisello Balsamo.

Nei giorni scorsi è stato effettuato il primo degli sgomberi in uno degli alloggi di proprietà di Aler come previsto dal "Protocollo Sicurezza" siglato lo scorso settembre 2020 per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive.

L'operazione ha interessato una famiglia del Gambia, composta da due componenti più un terzo in stato di detenzione presso una casa circondariale, che occupavano abusivamente un appartamento in via Friuli al civico 3.

Le forze dell’ordine e i servizi sociali sono intervenuti di concerto con la prefettura che fa da cabina di regia.

L'operazione congiunta è il primo degli interventi che hanno come obiettivo il ripristino della legalità su tutto il territorio.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha spiegato: «Il tema delle politiche abitative e quello della sicurezza urbana si intrecciano inevitabilmente: degrado edilizio, occupazioni abusive, presenza di attività illegali, tutti fenomeni che si sono accumulati nel tempo e non sono stati affrontati e che pregiudicano la qualità della vita dei nostri cittadini».

Infine termina: «Il nostro è un approccio integrato con tutti gli attori interessati per rendere effettive e concrete nel tempo le azioni di contrasto».