Approvato il DDL sicurezza stradale Sindaci di Sesto e Cinisello soddisfatti

«Soddisfazione per il sostegno della Camera al disegno di legge sulla sicurezza stradale, un passo fondamentale verso una circolazione più sicura e responsabile sulle strade dei nostri territori. L'approvazione di questo provvedimento rappresenta un impegno tangibile verso un ambiente stradale più sicuro per tutti. Più controlli, più educazione stradale e più rigore sono le chiavi per garantire una maggiore sicurezza per tutti i nostri concittadini».

Queste le parole, in una nota congiunta, dei sindaci di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi e di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano.

Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi spiega: «Ridurre le morti dovute alla guida scorretta e pericolosa, tra cui lo stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è un obiettivo prioritario e condiviso».

Ghilardi prosegue: «L’inasprimento delle sanzioni rappresenta una pietra miliare fondamentale, sia per gli effetti immediati sulla prevenzione, sia perché favorisce le azioni educative sul territorio, a cui da amministratori locali dedichiamo grande impegno verso i nostri giovani».

Il sindaco precisa: «Inoltre, la regolamentazione dei monopattini elettrici rappresenta un altro importante passo verso una città più sicura e sostenibile. Questa misura contribuirà a garantire una convivenza armoniosa tra tutti gli utenti delle strade cittadini, promuovendo un utilizzo responsabile e sicuro di questi mezzi di trasporto alternativi».

Il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano aggiunge: «Un ringraziamento al ministro Salvini per aver ascoltato i sindaci e il territorio di Sesto che, lo ricordiamo, fu il primo in Italia a emettere un'ordinanza per obbligare i minorenni all'uso del casco sul monopattino dopo la tragica morte del 13enne Fabio Mosca deceduto lungo viale Gramsci nel mese di agosto del 2021».