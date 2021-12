Ghilardi: «A capodanno accendiamo una candela, non usiamo i botti»

Cinisello Balsamo si appresta a salutare il 2021 e a festeggiare l'arrivo del 2022, ma come ogni capodanno c'è apprensione per lo scoppio dei botti e dei petardi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi sottolinea: «Si avvicina la notte di Capodanno e, pur comprendendo il desiderio di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ribadiamo il concetto che non sparare i botti, oltre non creare pericolo per chi li usa, è un segno di attenzione verso anziani, bambini, malati e una tutela per gli animali».

Poi scende nel dettaglio normativo cinisellese: «Non si può fare un’ordinanza specifica perché è illegittima, ma il regolamento comunale già prevede nell’articolo 4 il divieto di esplodere petardi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati».

Poi l'appello: «Rinnovo l’invito, anche per quest’anno, verso l’iniziativa di accendere una candela invece di sparare botti. Un segno importante, di grande rispetto, anche del ricordo di chi non c’è più. Un gesto bello, di grande sensibilità e buon senso».