Ghilardi: «Una nevicata così non si vedeva da tempo, grazie a chi sta dando un contributo»

Il sindaco Giacomo Ghilardi racconta quanto sta accadendo a Cinisello Balsamo e quanto si sta facendo per risolvere i problemi di viabilità causati dalla forte nevicata (il PD è stato molto critico verso il primo cittadino) scesa nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre in città.

Così il primo cittadino: «Paesaggi da cartolina, ma lavoro duro. Da ieri sera (domenica 27 dicembre, ndr) alle 19 abbiamo iniziato a spargere sale in tutte le strade della città. Alle ore 2, con altezza neve di 5 cm, sono iniziati a transitare sulle arterie principali i mezzi con lama».

Ghilardi prosegue: «Da questa mattina all’alba 18 uomini e donne della Protezione Civile, 9 mezzi spargisale e spazzaneve e 6 pattuglie della polizia locale stanno lavorando per pulire le strade, ripristinare i rami e le luminarie cadute per la troppa neve, per mettere in sicurezza delle zone più critiche, per ripristinare la viabilità anche per mezzi di autotrasporto e trasporto pubblico bloccati, il tutto sotto un’incessante e costante nevicata che da un’oretta è terminata».

Il sindaco continua: «Al momento la situazione è migliorata e l’allerta resta per il freddo e per il ghiaccio, quindi la Protezione Civile invita sempre a non uscire se non necessario».

Da qui le prossime mosse: «Nel pomeriggio, attraverso il coordinamento della polizia locale, saranno attivati i mezzi antineve idonei per permettere la pulizia anche delle rimanenti vie interne, non possibile con i mezzi pesanti utilizzati per la viabilità esterna e per spargimento di sale al fine di prevenire ghiaccio».

Infine termina: «Grazie alla polizia locale, alla Protezione Civile, a tutti i privati che si sono dati da fare anche per questa emergenza e che ancora continueranno nel pomeriggio e in serata. Una nevicata così non si vedeva da tempo a Cinisello Balsamo».