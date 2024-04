Uomo grave colpito da un pannello, Ghilardi: «Stiamo ricostruendo i fatti»

Il sindaco Giacomo Ghilardi interviene dopo l'incidente verificatosi durante la ventosa giornata di martedì 16 aprile quando un uomo di 29 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da alcuni pannelli volati giù dall'ottavo piano di un condominio in ristrutturazione al civico 7 di via Martiri Palestinesi.

Così il primo cittadino cinisellese: «Siamo in apprensione per i due nostri concittadini che sono stati coinvolti nell’incidente. Stiamo seguendo l’evolversi delle loro condizioni e, nel frattempo, cercando di capire quanto sia esattamente accaduto nel cortile dell’edificio in cui erano in corso lavori di riqualificazione. Ci auguriamo che il giovane e suo padre possano riprendersi quanto prima».

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno a causa delle forti raffiche di vento che hanno soffiato per tutta la giornata, in particolare, l’incidente è avvenuto nel cortile dell’edificio di proprietà comunale di via Martiri Palestinesi, 7, dove un giovane di 29 anni è rimasto colpito della caduta di alcuni pannelli di legno dalle impalcature; ferito lievemente alla schiena e alle gambe anche il padre, un uomo di 66 anni, nel tentativo di aiutare il giovane.

Secondo quanto riferito dall’Areu, i pannelli sarebbero caduti dal nono piano dell’edificio, dove era in corso di ricostruzione una unità immobiliare.

L’appartamento nel 2019 era stato completamente distrutto da un incendio. L’assicurazione Unipolsai, a copertura delle spese, ha gestito direttamente tutte le fasi di ripristino, incaricando una ditta specializzata per i lavori.

Immediato l’intervento dei soccorsi che sono giunti sul luogo dell’incidente, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale.

Il giovane si trova in codice rosso all'ospedale Bassini, mentre il padre è in codice verde. L’area è stata messa in sicurezza e gli uffici comunali si sono messi subito al lavoro per ripristinare al più presto i servizi danneggiati per limitare il disagio agli inquilini.

L'assessore alla sicurezza Riccardo Malavolta ha aggiunto: «La polizia locale ha monitorato anche altre situazioni di criticità che si sono verificate a causa del vento in altre aree della città».