La piscina Paganelli a un passo dalla chiusura e ora al centro delle polemiche politiche

Chiusura piscina Paganelli, il sindaco si attiva, ma il centrodestra attacca Asa e il PD locale

In merito alla notizia della chiusura della piscina Paganelli, il sindaco Ghilardi ha annunciato un suo intervento, ma si è detto «dispiaciuto» per non essere stato avvertito da Asa, il centrodestra è critico verso la presidentessa Strani e il PD locale