Sinistra Italiana solidale e a sostegno di "Spazio 20092" dopo lo sgombero

Sinistra Italiana Milano ha espresso la sua solidarietà e ha sostenuto "Spazio 20092", spazio d’emergenza per famiglie senza casa, che nella mattinata martedì 22 febbraio è stato sgomberato dalle forze dell’ordine in via Tranquillo Cremona 10 su richiesta del tribunale di Monza.

Sinistra Italiana Milano, insieme al co-coordinatore metropolitano e neoeletto consigliere regionale Onorio Rosati, è stata presente al concentramento e al corteo organizzato da via Cremona 10 intorno alle 18 sempre di martedì.

Onorio Rosati ha commentato: «Sono mesi che il collettivo di "Spazio 20092" chiede soluzioni abitative alternative all’amministrazione comunale. Questi ragazzi hanno creato una realtà che dava respiro a una città che negli ultimi 5 anni non ha trovato soluzioni al problema abitativo».

Rosati spiega: «Qui si è dato vita a uno sportello per dare aiuto a chi si ritrova senza casa, un servizio di doposcuola, una scuola di italiano per stranieri, un luogo dove far riunire associazioni senza sede. Invece di fare tesoro di questa esperienza e di trovare una soluzione insieme a questi ragazzi, l’amministrazione Ghilardi ha preferito soffocarla piano piano fino sgombrarla oggi, a un passo dalle elezioni amministrative».

Il consigliere continua: «Sicuramente il sindaco di Cinisello cercherà di passare per eroe, ma speriamo che dica anche che le soluzioni abitative temporanee per queste famiglie sono state individuate non in un quartiere qualunque, ma nel quartiere Crocetta che viene così destabilizzato e ancora una volta concepito come il ghetto della città».

La struttura, occupata dal 2015 dal Movimento Casa di Cinisello Balsamo nella zona industriale della città, aveva rappresentato l’unico luogo di residenza di diciotto famiglie che fino a quest’anno erano rimaste li supportate dagli attivisti che avevano creato un luogo aperto alla socializzazione, ma anche a tutte quelle famiglie e inquilini in difficoltà.

Da venerdì 29 settembre lo spazio, ex stabilimento della OGNA Pharmaceuticals, era stato messo all'asta dal tribunale e per le famiglie che si trovavano all'interno è iniziato l’iter di ricollocamento in collaborazione con Aler.

Nella mattinata del 22 febbraio, un ingente dispiegamento di forze dell’ordine (4 camionette e un defender della polizia di stato) ha sgombrato le ultime 4 famiglie che sono state quasi tutte trasferite nel condominio di via Friuli, 3 nel quartiere di Crocetta.

L’intervento è stato organizzato di concerto dalla prefettura e dalla questura su denuncia di occupazione abusiva.