Smentita la chiusura del consultorio di Sant’Eusebio, De Cicco: «Sarà potenziato»

In relazione alle voci di una possibile chiusura del consultorio di via Da Giussano, il servizio gestito da ASST nel quartiere Sant’Eusebio a Cinisello Balsamo, l’amministrazione comunale interviene per fare chiarezza e sgomberare il campo da equivoci.

E’ l’assessore ai servizi sociali e alla salute Valeria De Cicco a pronunciarsi in merito: «Premesso che l’amministrazione comunale non ha competenza su tale servizio, con ASST abbiamo una interlocuzione costante e in più occasioni ci è stato confermato che non c’è nessuna ipotesi di chiusura né di ridimensionamento del servizio, come è stato riferito anche durante la commissione servizi sociali che si è riunita il 2 marzo durante la quale hanno partecipato alcune componenti del "Coordinamento donne Libere di Scegliere" e referenti di alcune associazioni del quartiere Sant’Eusebio».

L'assessore aggiunge: «Al contrario, ASST ci ha parlato che è al vaglio un progetto che ne preveda il potenziamento con una ipotesi di apertura di un centro per la famiglia e ulteriori servizi per gli adolescenti».

Infine termina: «Credo sia necessario ribadirlo con forza, anche se non è un servizio gestito dall’amministrazione comunale, per evitare ulteriori strumentalizzazioni e inutili polemiche».