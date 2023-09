Autoguidovie ha pochi autisti, bus a rischio sulla linea Z 222 Monza-Sesto

Un incontro di confronto con Autoguidovie per avere chiarimenti sulle modifiche annunciate sulla tratta coperta dalla linea Z 222 Monza-Sesto.

E’ questo il contenuto della lettera che il sindaco Giacomo Ghilardi ha inviato all’azienda dopo la notizia pervenuta di rimodulazioni relative all'esercizio della linea del trasporto pubblico urbano che effettua servizio tra Monza FS - San Fruttuoso e Sesto FS/M1., con passaggio quindi anche nel Comune cinisellese, e che dal 17 settembre prossimo è stato annunciato che non effettuerà più servizio la domenica e nei giorni festivi.

La richiesta di incontro, con carattere di urgenza, ha lo scopo di acquisire direttamente tutte le informazioni, dandone notizia poi ai cittadini in merito a un servizio importante per la città e la cui variazione può avere effetti penalizzanti per l’intero territorio di Cinisello Balsamo.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e il vice sindaco con delega a trasporti, mobilità e viabilità Giuseppe Berlino spiegano: «Questo incontro è quanto mai necessario. La linea in questione è importante e copre una tratta strategica collegando la stazione di Monza con quella di Sesto San Giovanni e la metropolitana 1 che giunge nel centro di Milano».

I due continuano: «Le variazioni annunciate su questo servizio possono avere ripercussioni importanti sul territorio e anche sugli spostamenti che la domenica i cittadini effettuano sia per motivi personali che di lavoro sul traffico veicolare».

Infine concludono: «Nel frattempo abbiamo già preso contatti telefonici con il responsabile il quale ha comunicato la problematica del reperimento degli autisti. La questione comunque va risolta per non far ricadere il tutto sui cittadini. Attendiamo il riscontro di Autoguidovie per informare e, speriamo, rassicurare i cittadini che utilizzano questa linea».