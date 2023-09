Area ex Amilcare Pizzi, c'è il progetto per l'arrivo della Travaglini Spa

In questi giorni è pervenuta all’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo una nuova proposta di intervento di riqualificazione che riguarda l’area di via De Vizzi in cui aveva sede l’ex “Amilcare Pizzi”, l'azienda grafica conosciuta a livello mondiale per le sue opere di stampa.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, accompagnato dall’assessore al governo del territorio Fabrizia Berneschi e dai tecnici, ha effettuato un sopralluogo sul posto per conoscere da vicino i dettagli del progetto che interessa un importante distretto cittadino, in cui si insedierà una nuova società, la Travaglini Spa, leader mondiale nella costruzione di impianti per l’asciugamento, l’affumicazione e la stagionatura di prodotti alimentari.

L’area, di circa 19mila mq, sarà interessata da un intervento di riqualificazione volta ad aumentare l’impermealizzazione del suolo e che vedrà una riduzione dei volumi di circa 2/3 del corpo principale.

Al momento è stato avviato il percorso di demolizione di alcune parti delle strutture.

Queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi a riguardo: «Ci fa particolarmente piacere apprendere che una nuova e qualificata società, la Travaglini Spa, porterà la sua attività in questa localizzazione, valorizzando la vocazione manifatturiera che è peculiare di quest’area cittadina, con un progetto che diminuirà notevolmente anche l’impatto volumetrico rispetto all’esistente».