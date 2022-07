Sospesa la possibilità di acquistare loculi nei cimiteri cittadini

A Cinisello Balsamo al momento non sarà più possibile acquistare i loculi finchè si è ancora in vita.

È stato sospeso temporaneamente l'articolo 41 del vigente regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali che consente ai cittadini residenti con più di 75 anni di età la possibilità di assicurarsi un colombare.

La decisione è motivata dal numero limitato di loculi colombari attualmente disponibili e in ragione delle tempistiche necessarie per la realizzazione di nuovi manufatti.

I loculi ossari e le tombe di famiglia realizzate di recente, infatti, sono state tutte assegnate e i cantieri per lo sviluppo del 3° e 4° lotto richiederanno almeno un anno di tempo.

L'assessore ai servizi cimiteriali Bernardo Aiello motiva la decisione: «Sono stati tanti i cittadini con più di 75 anni ancora in vita che hanno acquistato un colombare e questa richiesta ha comportato una riduzione dei loculi disponibili».

Poi aggiunge: «Ora dobbiamo necessariamente consentire l'assegnazione in concomitanza del decesso per garantire degna sepoltura al defunto. Da qui la necessità di andare in deroga al regolamento».