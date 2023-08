Via ai lavori per la sostituzione delle vetrate della piscina comunale Costa

Nuove vetrate per la piscina comunale Costa. Sono già in corso, in questi giorni, i lavori di sostituzione dei serramenti ed entrate per un costo complessivo di 38mila euro. La sostituzione degli infissi restituirà all’impianto sportivo una perfetta fruibilità.

L’intervento si sta svolgendo dopo l’approvazione del progetto definitivo, la pubblicazione del bando per l’aggiudicazione dei lavori e l’affidamento dell’appalto.

La piscina Costa, assegnata alla società sportiva GSL per una durata di 15 anni, è stata inaugurata nell’ottobre 2016 dopo i lavori di ammodernamento, eseguito in project financing, soprattutto nelle aree comuni, dall’ingresso agli spogliatoi, e interventi sugli impianti, sulle pavimentazioni e i rivestimenti oltre alla creazione della vasca “piccola” dedicata ai corsi per i neonati (da 3 a 36 mesi) ma anche per chi deve fare riabilitazione in acqua.

Ora la rimozione delle vetrate u-glass esistenti nel locale vasca sui lati ovest ed est, la fornitura e posa di davanzali in lamiera di alluminio preverniciato e i nuovi serramenti in alluminio con vetrocamera di tipo bassoemissivo, stratificato, antieffrazione e a controllo solare.

Oltre alle vetrate è prevista anche la rimozione della porta dell’area reception e sostituzione con una nuova porta in alluminio dotata di vetrocamera bassoemissiva, stratificata e antieffrazione.

Queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi: «Un intervento atteso e necessario per quest’impianto così importante per la città e già interessato da importanti lavori di ammodernamento. La sostituzione delle vetrate, già in corso, è un ulteriore contributo alla valorizzazione di uno degli impianti principali della città, a disposizione della cittadinanza e apprezzato dai numerosi frequentatori».

L'assessore ai lavori pubblici Francesco Scaffidi analizza: «Interveniamo su una delle piscine principali e centrali della nostra città. L’impianto Costa di via Meroni sarà così un fiore all’occhiello per Cinisello Balsamo. La sostituzione delle vetrate darà un’efficienza ottimale alla struttura pronta per le attività proposte per la nuova annualità sportiva».