Due arresti per spaccio, i genitori anziani ostacolano le forze dell'ordine

La polizia di stato di Cinisello stavolta ha arrestato due uomini di 48 e 58 anni, sorpresi a spacciare cocaina in via Da Giussano, nel fortino della droga dei palazzoni Aler. Gli anziani genitori di uno dei due hanno cercato di ostacolare le forze dell'ordine

Altri due arresti per spaccio di droga nel quartiere Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo e salgono quindi a quattro in 24 ore, 35 se si contano tutti quelli nel 2021, a testimonianza che tutte le operazioni delle forze dell'ordine feriscono il sistema di criminalità del rione, ma non riescono a infliggergli un colpo decisivo. In galera un pusher ne subentra un altro, in manette un boss ne prende un altro più giovane e l'attività di spaccio, pur a tratti rallentando, non smette mai di andare avanti.

La polizia di stato di Cinisello Balsamo stavolta ha arrestato due uomini di 48 e 58 anni, sorpresi a spacciare al numero 3 di via Da Giussano, nel fortino della droga dei palazzoni Aler.

Addirittura gli anziani genitori di uno dei due finiti in manette hanno cercato in tutti i modi di ostacolare il lavoro degli agenti che volevano ispezionare la casa in cerca di droga (dall'indagine sono saltate fuori 14 dosi di cocaina e ben 580 euro in contanti).

Per i due pusher è scattato l'arresto, per i due anziani c'è l'accusa di favoreggiamento.