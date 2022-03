Lunedì 4 aprile al Pax lo spettacolo "Funeral Home" di Giacomo Poretti

Va in scena al cine-teatro Pax di Cinisello Balsamo lo spettacolo "Funeral Home" del noto attore Giacomo Poretti che, insieme alla moglie psicoterapeuta Daniela Cristofori, intende trattare il tema tabù della morte, in cui il tono leggero della comicità finisce per cedere il posto a spunti di riflessione più profondi.

La serata è organizzata da "Al pozzo di Samaria", gruppo culturale del decanato di Cinisello Balsamo, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo e il cine-teatro Pax.

"Funeral Home" mostra, per esorcizzarla, una paura ancestrale, la più radicata nella nostra psiche: la separazione.

La commedia nasce proprio con l'intento di giocare sull’utopia della vita eterna e l’ipocrisia di una società che ha completamente rimosso la morte dal proprio vivere quotidiano, che ci vuole eternamente giovani, aitanti, senza rughe, pronti a rimandare all’infinito qualsivoglia presa di coscienza su ciò che accadrà domani.

Il compito dei comici è quello di giocare sulle follie del nuovo millennio, portare le contraddizioni fino all’assurdo e mostrare al pubblico che, forse, la vita è più incredibile della commedia.

Giacomo Poretti e Daniela Cristofori interpretano una coppia di anziani che vanno a portare l’ultimo saluto a un amico in una casa funeraria, luogo che sempre più spesso sostituisce la chiesa. Si confrontano così due modelli di approccio all’esistenza diametralmente opposti: lei vuole arrivare presto, lui ne farebbe volentieri a meno.

La morte lo terrorizza, non vuole neppure parlarne, mentre lei ne fa argomento di conversazione. Uno spettacolo comico e poetico, dove la risata diventa un grimaldello per affrontare qualunque argomento, anche quello di cui sempre si tace…la fine.

Daniela Maggi, assessore alla cultura, spiega: «Il teatro e l'ironia si confermano dei potenti strumenti di riflessione sulle nostre fragilità, come individui e come società. L'amministrazione comunale sostiene sempre volentieri simili iniziative, che offrono un intrattenimento intelligente, di grande interesse per i cittadini e che crea inoltre un'occasione di collaborazione per le tante realtà culturali e sociali attive sul territorio».

Don Ampelio Crema, coordinatore del gruppo cultura del Decanato, commenta: «Nell’attuale clima di disorientamento, desideriamo offrire occasioni per riflettere sull’uomo, sui grandi perché della vita. Ecco il programma annuale del gruppo sul tema “Cos’è l’uomo perché te ne ricordi”, ecco l’appuntamento con Giacomo Poretti».

Un evento reso possibile, oltre alla collaborazione con il Comune, grazie al contributo di tanti amici, in particolare: Domus Pacis. Case funerarie, Uniabita, Poliambulatori Consorzio il Sole, CoGEC, DDP Partners; e al sostegno di: Decanato e parrocchie di Cinisello Balsamo, Acli, centro culturale Cara Beltà, Officina di Enrico, centro culturale San Paolo.

Costo del biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro. Informazioni e acquisti online sul sito del cine-teatro Pax.