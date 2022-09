Sei appuntamenti per lo sportello di consulenza legale per famiglie

Con sei nuovi appuntamenti riprende ora l'attività dello sportello di consulenza legale per la famiglia presente presso il Punto in Comune di via XXV Aprile a Cinisello Balsamo.

Avviato nel corso del 2020, il servizio viene riproposto grazie al rinnovo della convenzione con gli ordini degli avvocati di Monza e di Milano.

Lo sportello offre ai cittadini uno spazio qualificato di informazione e orientamento, dove sono presenti avvocati che prestano la loro attività esclusivamente a titolo gratuito.

Ci si può rivolgere allo sportello per conoscere le azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi, ma anche per conoscere i tempi e i costi di un giudizio, oppure per avere chiarimenti circa la difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.

Lo sportello fornisce informazioni anche sulle procedure legate alla risoluzione alternativa delle controversie.

Un servizio che è stato particolarmente apprezzato e che ha visto nel tempo un importante crescita del numero di richieste da parte dei cittadini e delle famiglie, tanto che si è reso necessario incrementare il numero di aperture dello sportello con cadenza anche bimestrale.

Tra il 2020 e i primi sette mesi del 2022 il numero dei colloqui è triplicato passando da 20 a 60.

All'apertura dello sportello continuerà ad affiancarsi anche l'attività formativa e divulgativa.

Nella convenzione rinnovata è prevista infatti l'organizzazione di altri incontri pubblici rivolte ai cittadini, come già avvenuto nell'ottobre del 2021, per affrontate le tematiche di maggiore interesse tra i cittadini che si erano rivolti allo sportello.

Con gli ordini degli avvocati e con la collaborazione dell'Ufficio scuole si sta lavorando anche ad una proposta formativa rivolta agli studenti delle superiori del territorio. I prossimi appuntamenti con lo sportello sono fissati per il 6 e 27 settembre, il 18 ottobre, il 6 e 29 novembre e il 20 dicembre 2022.

Lo sportello è aperto il martedì dalle ore 14.30 alle 17.30, si accede su appuntamento telefonando allo 02 66023284 o scrivendo alla mail: sportellolegalefamiglia@comune.cinisello-balsamo.mi.it.