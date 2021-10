Prorogato per il 2022 il mercato in piazza Gramsci che a Natale trasloca

Temporaneo spostamento del mercato del giovedì che si tiene in piazza Gramsci: dal 18 novembre al 13 gennaio 2022 infatti, il mercato si svolgerà nell'area di parcheggio di via Musu (zona municipio), per lasciare spazio, in piazza Gramsci, alle tradizionali attività di spettacolo e intrattenimento natalizie ed alla posa dell'albero luminoso.

Dal 20 gennaio 2022, poi, il mercato ritornerà nuovamente ad animare la piazza ogni giovedì, come da sperimentazione avviata nel mese di ottobre 2020 dopo la prima ondata di pandemia.

Il successo di questa iniziativa e la nuova offerta commerciale ambulante nel centro cittadino, ha spinto la giunta di palazzo Confalonieri ad approvare la proroga di un ulteriore anno.

Il vice sindaco con delega al commercio e marketing territoriale Giuseppe Berlino spiega: «Due notizie in una per i cittadini di Cinisello Balsamo. La sperimentazione del mercato del giovedì in piazza Gramsci si è rivelata un grande successo».

Poi aggiunge: «Una scelta apprezzata sia dai cinisellesi che dagli stessi operatori commerciali. Così abbiamo deciso di proseguire su questa strada. Con l'occasione avvisiamo tuttavia che, come da tradizione, la piazza principale cittadina nel periodo natalizio si trasformerà grazie agli allestimenti che creeranno una piacevole atmosfera con momenti di intrattenimento per bambini e non solo».

Infine termina: «Quindi temporaneamente il mercato si sposterà, sempre al giovedì mattina, nella vicina area di parcheggio di via Musu. Questo consentirà ai cittadini di non privarsi dell'offerta mercatale, ed allo stesso tempo di non rinunciare alle attrazioni previste in piazza Gramsci per questo Natale».