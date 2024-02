Gli studenti del Cartesio in protesta Gite annullate e assenza di servizi

Gli studenti dell'istituto Cartesio Parco Nord hanno "incrociato le braccia" occupando i corridoi della scuola per protestare sia contro alcune problematiche strutturali/gestionali del plesso, sia per l'annullamento di tutte le gite scolastiche.

Da una parte gli studenti lamentano l'esodo di alcuni insegnanti che hanno lasciato il Cartesio per spostarsi nei limitrofi Montale e Casiraghi (tutti facente parte dell'imponente plesso del Parco Nord), dall'altra lo stato manutentivo dell'istituto e l'assenza di alcuni servizi ritenuti essenziali come distributori di acqua, macchinette per gli snack e luoghi di ristoro.

La protesta pacifica è scattata però anche dopo la comunicazione ufficiale da parte della dirigente Chiara Arena che, in data 21 febbraio, con una circolare, ha sancito l'annullamento di tutti i viaggi di istruzione (le classiche gite scolastiche) per il corrente anno scolastico.

La motivazione di tale decisione? La continua modifica del totale degli studenti partecipanti. Per gli studenti (affiancanti anche da alcuni genitori e docenti) invece il problema sta tutto nella scarsa organizzazione: destinazioni cambiate più volte, preavvisi di pagamento delle gite troppo a breve termine, viaggi troppo onerosi e impegnativi, nessun sostegno agli studenti più fragili. Tutto ciò avrebbe portato alla rinuncia di alcuni studenti impossibilitati a sostenere tali spese.

Nella mattinata di martedì 27 febbraio si sono recati al Cartesio da una parte il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi e il suo vice sindaco Giuseppe Berlino, dall'altra il segretario del PD locale Andrea Catania e la delegata alle infrastrutture del PD in Città Metropolitana di Milano Daniela Caputo.