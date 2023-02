Svastica al Parco Nord, Ghilardi: «Fatto grave», PD: «Provocazione fascista»

Il sindaco Giacomo Ghilardi interviene dopo i fatti accaduti nella giornata di sabato 18 febbraio al Parco Nord Milano, con la vandalizzazione del Monumento al Deportato, dove è apparsa una svastica costruita con i legni divelti da una staccionata.

Così il primo cittadino: «Lo scorso gennaio, come ogni anno, in occasione della Settimana della Memoria, sulla Montagnetta del Parco Nord Milano in cui sorge il Monumento al Deportato, si è tenuto un corteo con i rappresentanti di tutte le amministrazioni comunali e le associazioni locali».

Poi continua: «Le stesse amministrazioni, di cui facciamo parte, oggi si uniscono insieme al Parco per denunciare la gravità dell'accaduto e chiedere alle forze dell'ordine di vigilare e individuare i responsabili di questo reato».

Il Partito Democratico cinisellese con un comunicato attacca: «Una indegna, ennesima, provocazione fascista. Al Parco Nord è comparsa una svastica, composta da pali della recinzione, lì dove sorge il Monumento al Deportato».

Il comunicato prosegue: «Dopo l’attacco squadrista a Firenze ai danni di giovani studenti all’esterno di un liceo, oggi Milano si sveglia con questo vergognoso scempio. Forse sentendosi legittimati da questa destra al governo che non prende una posizione netta contro queste provocazioni, i fascisti stanno rialzando la testa».

Infine chiude: «È nostro compito, oggi ancora più di prima, non fare un passo indietro sulle libertà e sui diritti. Auspichiamo che i responsabili siano presto individuati».