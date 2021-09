Tamponi rapidi a prezzi calmierati nelle farmacie comunali

Le farmacie comunali possono ora effettuare test antigenici rapidi, validi per il Green Pass, a prezzo calmierato per minori e adulti. Per esempio nella Farmacia 1 di viale Rinascita, è possibile effettuare tamponi a 8 euro per ragazzi tra i 12 e i 18 anni, mentre sarà di 15 euro il costo per gli over 18

L'Azienda Multiservizi Farmacie ancora una volta si mette a servizio della cittadinanza di Cinisello Balsamo. Grazie alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il ministero della salute, il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite, le farmacie comunali potranno effettuare test antigenici rapidi, validi per il Green Pass, a prezzo calmierato per minori e adulti.

In particolare, già da venerdì 10 settembre, nella Farmacia 1 di viale Rinascita, sarà possibile effettuare test antigenici rapidi ad un costo di 8 euro per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, mentre sarà di 15 euro il costo per gli over 18.

Per usufruire di questa agevolazione occorrerà prenotarsi presso la Farmacia 1 al numero 02/66047322 o oppure attraverso il sito internet www.amf-cinisello.it.

I tamponi rapidi verranno effettuati dalle 15:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì, tranne il mercoledì, e dalle 10 alle 12 del sabato.

Non solo tamponi, ricordiamo infatti che è possibile rivolgersi alle farmacie anche per la stampa del proprio Green Pass.

Rientrano, infatti, tra i presidi autorizzati al rilascio della documentazione per chi non ha la possibilità di farlo da sé, per esempio per le persone anziane.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «AMF è una realtà attenta e pronta a cogliere le opportunità per andare incontro ai cittadini. Questa sottoscrizione ci permetterà di agevolare anche economicamente l’accesso ai tamponi, correlato al rilascio del Green Pass, strumento oggi indispensabile per la prevenzione nella lotta contro il Covid».

Carlo Mauro Agliardi, amministratore unico di AMF, aggiunge: «Proseguiamo l'impegno a fianco dell'amministrazione comunale nella battaglia contro il Covid. In continuità con le tante iniziative avviate in questi ultimi due anni, abbiamo voluto aggiungere un ulteriore servizio, aderendo al protocollo, certi di poter offrire un valido servizio ai giovani e alle famiglie»..