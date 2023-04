/ Via Luciano Manara

Una targa per Alfredo Motta, fondatore della centenaria conceria locale

Una targa ricorderà la figura di Alfredo Motta, fondatore di una importante conceria presente in città per oltre 100 anni. Il cartello sarà apposto in un’area verde antistante alla storica azienda, grazie a un accordo tra l’amministrazione comunale e gli eredi