Entangled, costituito un tavolo “politico” di lavoro per dare forma al progetto

A seguito del percorso di partecipazione e consultazione del progetto di sviluppo sostenibile Entangled, avviato con tutti gli attori interessati, e dopo aver recepito le diverse osservazioni, necessità e proposte alternative arrivate dai residenti e soggetti che operano a vario titolo nel quartiere, il sindaco Giacomo Ghilardi ha voluto istituire un tavolo di natura più politica con rappresentanza di consiglieri di maggioranza e minoranza, per dare una forma condivisa al progetto che permetterà di riqualificare e rendere più attrattivo e vivibile il quartiere Crocetta.

Il passo successivo sarà quello di presentare la soluzione progettuale al quartiere avviando un’ulteriore fase di coinvolgimento dei residenti e del territorio.

Il tavolo vede la partecipazione dell’assessore all’urbanistica Fabrizia Berneschi, del presidente e vice presidente della commissione affari ambientali e territoriali, rispettivamente Michele Minutilli e Marco Tarantola, e dei consiglieri comunali Consolata Brunetti, Filippo Ielmini, Alberto Amariti e Mario Pregnolato.

Il sindaco Giacomo Ghilardi precisa: «I tantissimi incontri che abbiamo avuto sono stati molto costruttivi, abbiamo ascoltato e preso atto delle diverse necessità; da parte nostra c’è sempre stata apertura e disponibilità al confronto».

Poi aggiunge: «Ora la creazione del tavolo ci consentirà di lavorare insieme per arrivare a una soluzione condivisa e sostenibile che porterà alla revisione del progetto Entangled.»

Ghilardi spiega: «Ancora una volta ci tengo a sottolineare la nostra più totale disponibilità al dialogo. E che non si tratta di uno slogan lo abbiamo ampiamente dimostrato».

Il primo cittadino prosegue: «Il nostro obiettivo è sempre stato ed è quello di confrontarci e ascoltare le esigenze di chi vive e opera nel quartiere, per poi fare valutazioni in un’ottica di collaborazione, proponendo così un approccio innovativo».

Il sindaco continua: «Non dobbiamo dimenticarci che questo progetto porta con sé un finanziamento di ben 15 milioni di euro per la riqualificazione del Quartiere Crocetta».

E ancora: «Una cifra significativa che fino ad oggi non era mai stata messa in campo e che abbiamo la responsabilità di non sprecare. Insieme possiamo far diventare questo progetto un’occasione per offrire ulteriori servizi ai residenti».

Infine conclude: «Ma anche una grande opportunità per trasformare e innovare non solo il quartiere Crocetta, ma l’intera città».