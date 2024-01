/ Viale Friuli, 18

Entangled, le due scuole provvisorie per i 200 ragazzi della Anna Frank

La proposta di trasferimento, presso le scuole Parini e Mazzini, coinvolgerà in totale circa 200 ragazzi che per due cicli scolastici saranno così tutelati per garantire la continuità didattica in sicurezza