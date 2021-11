Lanciano petardi da un'auto in corsa, anziana ha malore per lo spavento

Un episodio che per fortuna non ha portato a nessuna conseguenza grave, ma è un segnale importante di una problematica che non va sottovalutata, ovvero quella dei botti.

L'episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso quando alcune persone non identificate hanno lanciato dei petardi da un'auto in corsa in piazza Gramsci.

Uno scherzo goliardico o un atto teppistico? La differenza tra le due risposte in questo caso è lieve, anche perché una donna anziana di 70 anni per lo spavento ha avuto un malore ed è caduta sul marciapiede. Dopo il trasporto in ospedale è stato accertato che le sue condizioni non fossero gravi.

L'episodio quel pomeriggio non è stato l'unico visto che un altro petardo (ma c'è chi per il boato lo ha paragonato a una bomba carta) è esploso in via XXV Aprile, senza provocare danni a cose e/o persone.

Sui fatti sta indagando la polizia di stato.

L'esplosione di botti, nonostante a Cinisello Balsamo ci sia un regolamento ad hoc che vieti l'uso dei fuochi artificiali, è un fatto abbastanza comune in città e l'avvicinarsi delle festività natalizie e del capodanno rendono questi episodi certamente non di buon auspicio.