Terzo furto in due mesi nella scuola Buscaglia, altri 10 pc rubati

Ancora ladri in azione in una scuola di Cinisello Balsamo. L'istituto scolastico che stavolta è stato vittima della banda, che sta ripetutamente compiendo raid nelle scuole di Cinisello Balsamo, Bresso e Sesto San Giovanni, è la Buscaglia di via Paisiello.

Il colpo dei ladri è andato in scena durante il weekend e stavolta il bottino ammonta a ben dieci personal computer che sarebbero serviti per la didattica a distanza e per i laboratori.

La scuola Buscaglia era già stata visitata dai ladri altre due volte nel dicembre scorso: nella notte tra il 2 e il 3, e poi anche il 13. Lì il bottino fu di 19 pc oltre al furto delle monetine dei distributori automatici.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia di stato che nella mattinata di lunedì 17 gennaio sono usciti per un sopralluogo assieme agi uomini della polizia scientifica.