Ghilardi e il centrodestra presentano il tour elettorale di 4 settimane

Il sindaco Giacomo Ghilardi annuncia il suo tour elettorale in giro per Cinisello Balsamo, che partirà da lunedì 17 aprile e durerà quattro settimane.

La coalizione di centrodestra puntualizza: «Si rinnova l’abitudine, ormai consolidata in questi cinque anni, di muoversi sul territorio per incontrare le persone, ascoltare, dialogare e prepararsi così per andare "Avanti Insieme", come rappresenta lo slogan che accompagna la campagna elettorale e il tour».

Quattro settimane e ventuno appuntamenti, a partire da lunedì 17 aprile, che toccheranno tutti i quartieri e le zone della città: Bellaria, Crocetta, Campo dei Fiori, il centro, Costa, Sant’Eusebio, Borgo Misto, Balsamo, Villa Rachele, Brollo, Matteotti, Casati, Robecco, Casignolo, Cornaggia, Bettola.

Il 16 aprile il tour avrà il suo battesimo dal rione Bellaria e chiuderà il suo viaggio, prima del silenzio elettorale del 13 maggio, il 12 maggio a Balsamo.

Il primo cittadino Giacomo Ghilardi spiega: «Ho iniziato cinque anni fa la mia campagna elettorale con le persone e in mezzo a loro sono stato in questi cinque anni di lavoro al servizio della nostra città».

Il sindaco aggiunge: «Un’attività che ho svolto fondando il mio operare sul dialogo, sull’ascolto di ogni singola voce, sulle necessità, quelle grandi e quelle che sembrano piccole, ma che sono importanti per chi le vive».

Infine termina: «Da qui ripartiamo, dalla gente e con la gente, perché solo insieme si realizzano i grandi progetti».

La coalizione di centrodestra è formata da otto liste: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi con Cinisello Balsamo, la lista civica "Ghilardi sindaco", Democrazia Cristiana, Unione di Centro e Noi di Centro/Mastella.